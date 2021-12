Brumado tem Carnaval cancelado para evitar crise financeira

O prefeito de Brumado (a 564 quilômetros de Salvador) decidiu cancelar o Carnaval 2015 do município. A decisão foi adotada após reunião com sua equipe de governo, com a intenção de conter gastos e manter o equilíbrio financeiro da cidade para evitar o aumento da crise.

De acordo com as informações do site Brumado Notícias, o prefeito Aguiberto Lima Dias declarou que, mesmo sendo defensor da festa, há outras prioridades para a cidade. "Todos sabem que somos defensores do Carnaval, tanto que é um compromisso nosso de campanha, mas, num momento de dificuldades como esse, o bom senso tem que prevalecer", afirmou.

O gestor cancelou a festa após perceber que os gastos com o evento poderiam agravar a crise financeira do município. "Em um momento de incertezas, a responsabilidade e a sensatez serão o norte das nossas ações. Avaliamos minuciosamente a situação e chegamos ao consenso de que a realização do Carnaval em 2015 seria totalmente inviável devido ao agravamento da crise", declarou.

Para explicar o cancelamento do evento para população, o gestor usou como exemplo a cidade de Aracaju, em Sergipe, que cancelou o tradicional Pré-Caju de 2015.

