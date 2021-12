Brumado: confronto com a polícia deixa 4 mortos em motel

Um confronto entre a Polícia Militar e uma quadrilha deixou quatro homens mortos. O crime aconteceu dentro de um motel no município de Brumado, a 669 km de Salvador, na noite desta segunda-feira, 11.

Uma guarnição da 34ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brumado), após uma denúncia, foi ao local em busca de um foragido que comandava assaltos em vários distritos da região.

Juvanei Barbosa de Souza, o "Xinha", já vinha sendo investigado por inúmeros crimes, o último foi um assalto a uma agência dos Correios na última sexta-feira, 8, em Paramirim.

Segundo informações da Polícia Civil, os quatro indivíduos tinham envolvimento com o crime e estavam escondidos no motel. Os militares foram recebidos a tiros e o confronto teve fim com a morte dos bandidos.

Foram apreendidas armas, drogas e um veículo que estava em posse da quadrilha liderada por "Xinha". Todo material recolhido foi apresentado à 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Brumado).

Até o momento apenas a identidade de "Xinha" foi confirmada. O Departamento de Polícia Técnica da região ainda realiza o levantamento cadavérico dos outros três corpos nesta terça, 12..

