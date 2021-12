Brumado: Casa de vereador recém eleito é alvo de tiros

A casa do vereador recém eleito, Tiago Amorim (PP), foi alvo de tiros nesta última quarta-feira, 30, em Brumado. Tiago é advogado criminalista e informou aos policiais que chegou a ouvir quatro disparos. Os tiros atingiram o portão da garagem.

De acordo com a policia, Tiago disse que dois homens estavam em uma motocicleta e depois fugiram. O novo vereador disse ainda, que no mesmo dia, durante a tarde, após anunciar que pretendia se aliar ao grupo do atual prefeito Eduardo Vasconcelos (PSB), teria recebido ameaças.

No local foram encontrados restos de munição e ninguém ficou ferido.

