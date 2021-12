Brumado: caminhoneiro morre durante colisão na BA-030

Um caminhoneiro de 48 anos morreu na madrugada desta segunda-feira, 29, durante um acidente de trânsito na BA-030, em Brumado (distante 539 km de Salvador). O motorista Ivanilton Teixeira Rocha foi arremessado para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos.

A vítima conduzia um caminhão quando percebeu que um carro invadiu a pista no sentido contrário, segundo informações do blog do Marcelo. Na tentativa de evitar uma colisão frontal, o motorista jogou o veículo para a lateral da pista oposta, mas não conseguiu evitar o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas encontrou a vítima sem sinais vitais.

