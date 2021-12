Brumado: Bancos e estabelecimentos comerciais fecham cedo

Por conta da onda de assaltos registrados no município de Brumado, a 564 km de Salvador, as agências bancárias e os estabelecimentos comerciais fecharam mais cedo nesta quarta-feira, 16.

Além do Bradesco e da Caixa Econômica Federal, a agência dos Correios também interrompeu o atendimento à população.

Uma farmácia próxima à Caixa foi alvo de assaltantes no começo desta tarde, causando correria na região, o que motivou ainda mais os comerciantes a encerrarem o expediente antes do previsto. As informações são do site Brumado Notícias.

