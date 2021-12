Brinquedos lideram ranking Inmetro de acidentes de consumo

A morte de Ruan Lima de Oliveira, 4, que engasgou com um brinquedo no último dia 20, alerta para cuidados na compra desses produtos. Nos últimos dois anos, os brinquedos infantis ocuparam o primeiro lugar no ranking em acidentes de consumo em pesquisa do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), equivalendo a 14%, nos primeiros oito meses deste ano, e 18% em 2011.

Com a proximidade do Dia das Crianças, a atenção é essencial para identificar riscos não descritos nas embalagens. Em ação preventiva, desde a segunda-feira passada até o próximo dia 9, uma operação do Inmetro faz a fiscalização em estabelecimentos comerciais.

A certificação dos brinquedos é obrigatória. A ação visa garantir que os produtos foram fabricados seguindo os requisitos mínimos de segurança. A segurança é atestada pelo Selo de Identificação da Conformidade, que deve estar nos brinquedos nacionais ou importados, para crianças de até 14 anos. Ele contém a marca do Inmetro e a do organismo responsável pela certificação.

"Nos laboratórios são observadas se há pontas cortantes e agudas, peças pequenas que podem ser levadas à boca, risco de queda em ponta perigosa, substâncias tóxicas, risco de combustão e níveis sonoros", detalhou o diretor de regulação de mercado do Ibametro, Edson Sales.

Com duas filhas, de 4 e 7 anos de idade, a técnica de enfermagem Alessandra Luiza Cruz de Souza, 37 anos, leva todos os aspectos em consideração. "Nem sempre encontramos todas as informações necessárias. Por isso analiso tudo. Peço para abrir a caixa e olho tudo com cuidado para evitar acidentes com elas", contou.

Vistoria - Na Bahia, 77 lojas já foram vistoriadas pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), mas nenhuma foi autuada. A estimativa é que sejam visitados sete mil estabelecimentos no País, sendo 150 no Estado, até o último dia da fiscalização.

"Quando não tem selo, o produto é apreendido. Também verificamos se as instruções estão em língua portuguesa, pois 60% são importados", disse o diretor. Os erros mais comuns dos fabricantes são falta do selo, da indicação da idade e instruções em língua estrangeira. A Lei 9.933/99 determina a aplicação de multa entre R$ 100 a R$ 1,5 milhão para empresas que descumprirem as determinações, além da apreensão dos produtos.

Dicas - Cerca de 90% dos pacientes que dão entrada em emergência porque engoliram pequenos brinquedos têm menos de 7 anos. Do total, 50% têm menos de 5 anos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Durante a escolha, a orientação é verificar se há informações nas embalagens, como a indicação da idade, instruções de uso, número de peças e os possíveis riscos no uso do produto.

"Uma massa de modelar ou a tinta de um brinquedo artesanal podem conter substâncias cancerígenas. Elas só são identificadas em exames laboratoriais", disse o engenheiro Mariano Bacellar Netto, coordenador da Comissão de Estudo Especial de Segurança de Brinquedos da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT).

Outra dica é conferir se a matéria-prima usada é atóxica e à prova de fogo e se o produto tem pontas que possam machucar. Informações como o CNPJ e o endereço do fabricante são obrigatórias.

