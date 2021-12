Brigadistas tentam apagar últimos focos de fogo na Chapada

Cerca de 60 agentes da Associação de Condutores e Visitantes do Vale do Capão (ACVVC), entre voluntários e contratados, realizam atividades de rescaldo nas imediações da Cachoeira da Fumaça, na Chapada Diamantina, na manhã desta segunda-feira, 14. De acordo com o chefe da Brigada, Tairo Ribeiro, o incêndio que atingiu o Vale do Capão (a 443 km de Salvador), no último dia 7, foi debelado neste final de semana, mas alguns focos de chamas ainda persistem em meio à vegetação.

"Alguns brigadistas trabalharam na última noite e, nesta manhã, uma outra parte irá se revezar nas atividades. Com o tempo fechado, esperamos a chegada de chuva para que os últimos focos de incêndio sejam apagados", deseja Tairo. Enquanto a chuva não cai, os profissionais contam com o auxílio de uma aeronave disponibilizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de Brasília, para despejar água sobre a mata.

Os profissionais da ICMBio alertam que extinção do incêndio só poderá ser confirmada nos próximos três dias, já que as condições da natureza e a extensão do terreno atingido pelo fogo podem favorecer o reacendimento das chamas.

