Briga por pensão motivou crime em Villas, diz testemunha

A morte da empresária Luciana Augusta Teixeira Lustosa Machado, na noite desta segunda-feira, 1º, foi resultado de uma briga entre familiares pela pensão de R$ 14 mil recebida pela avó das vítimas.

A informação foi confirmada por uma testemunha que não quis ser identificada e, inclusive, ajudou a socorrer a empresária, sua irmã Sílvia Augusta Lustosa Santana, de 31 anos, e o tio das duas, Marco Antônio Teixeira Costa, acusado de esfaqueá-las. Ele também ficou ferido após ser golpeado com uma cadeira de alumínio, jogada pelo marido de Sílvia ao tentar defendê-la.

O crime aconteceu na casa da avó, em Villas do Atlântico, condomínio localizado no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

LEIA TAMBÉM

>> Menina de 1 ano é morta com tiro disparado pelo pai em Feira de Santana

Em uma mensagem publicada no dia 22 de julho, em seu perfil no Facebook, Marco Antônio fala sobre a situação de sua mãe - a avó das vítimas -, que estaria passando por um tratamento contra o câncer, e cita a sobrinha Sílvia.

"Esta manha ela sairá do Hospital comigo, minha querida irmã Cristina e Silvia Lustosa sua querida neta que é nutricionista e por ironia do destino especializada em oncologia e vamos começar a quimioterapia, outra batalha que com certeza venceremos", escreveu ele, que também postou fotos com a sobrinha e outros familiares.

Tio aparece ao lado da sobrinha Sílvia e de outros familiares (Reprodução | Facebook)



Também por meio da rede social, Marco Antônio revela que possui problemas psicológicos, que o deixaram afastado do blog de sua autoria por três anos.

"Estou com o nosso blog de volta. Em quase 3 anos sem postar a saudade bateu, a vontade prevaleceu e a necessidade de compartilhar com problemas de saúde de minha mãe e meus problemas psicológicos".

Após o ocorrido, os três foram socorridos para o Hospital Menandro de Faria, mas Luciana não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Sílvia foi transferida nesta manhã para o Hospital São Rafael, mas seu estado de saúde não foi divulgado. Já Marco Antônio segue em estado gravde e aguarda por transferência para um hospital particular.

Flagrante

Segundo o delegado Joelson Reis, Luciana morava há 10 anos nos EUA. Ele não tinha informações sobre quando ela chegou à Bahia nem se só veio para a reunião familiar. "O marido dela está chegando hoje [nesta terça, 2]", disse.

Marco Antônio mora no Espírito Santo e está hospedado há dois meses na casa de um tio, também em Vilas. "Ele contestava gastos com remédios e outras despesas da mãe", disse o delegado. Ainda de acordo com Joelson, Mariá sofre de câncer no pulmão, já avançado. "A idosa dormia durante a confusão", contou.

Segundo a polícia, Luciana morreu ao dar entrada no Hospital Menandro de Faria, onde as outras vítimas também foram atendidas. Marco foi autuado em flagrante e, caso sobreviva, responderá por homicídio e tentativa de homicídio.

adblock ativo