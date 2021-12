Briga por mega hair motivou assassinato a facadas em Feira

Uma briga por mega hair pode ter sido a causa da morte de jovem a facadas, que depois teve o corpo escondido em colchão, em Feira de Santana (100 km de Salvador), na quarta-feira, 28. A suspeita, Taís Santos de Jesus, de 19 anos, disse em depoimento à Polícia Civil, que esfaqueou a vítima porque ela usou seu mega hair.

Taís foi ouvida primeiro no Hospital Geral Clériston Andrade, já que foi espancada por populares depois do crime. A vítima, Taiuri Silva de Araújo, de 20 anos, que morava com o marido na casa de Taís, foi morta com 50 facadas.

A supeita aproveitou a saída do marido de Taiuri para cometer o crime após uma discussão sobre o mega hair. Depois, ela contratou um carroceiro para levar um colchão com o corpo escondido. No caminho, o homem viu a vítima morta dentro do objeto e chamou a polícia e populares que passavam.

Taís negou a primeia versão dada pela polícia de que ambas eram namoradas.

adblock ativo