Briga por herança termina com prisão de mulher, filha e genro

Janes Meres Nascimento, de 59 anos, sua filha Alana Nascimento de Oliveira, 38, e o companheiro dela, Elvis Santos Campos, 36, foram presos, na quinta-feira, 5, na zona rural de Itapetinga, acusados de participarem do homicídio do fazendeiro Júlio César Correia de Almeida, o 'Theo', morto a tiros no dia 27 de maio de 2019.

Segundo a Polícia Civil, investigações revelaram que Theo, casado com a irmã de Janes Meres, estaria envolvido na disputa por uma herança a que as duas mulheres teriam direito.

Théo chegou a agredir Janes, na presença de Alana e Elvis. Conforme a Polícia Civil, ele foi morto a caminho de sua fazenda, e seu corpo foi encontrado três dias depois às margens do Rio Pardo, próximo à cidade de Potiraguá.

Janes, a filha e o genro tiveram as prisões temporárias decretadas, e ficarão custodiados à disposição da Justiça. Além disso, a polícia está investigando a participação de uma quarta pessoa no crime.

Alana e seu marido, Elvis, também são suspeitos do crime

