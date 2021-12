Briga de tráfico pode ter motivado assassinato de suíço, diz polícia

A venda de drogas é a principal linha de investigação da Polícia Civil em torno da morte do suíço Luca Bruno Di Giorgi, de 54 anos, na última sexta-feira, 23, em Trancoso, no município de Porto Seguro, no sul do estado.

De acordo com a Polícia Civil, depoimentos de testemunhas apontam que o estrangeiro comercializava entorpecentes na boate que funcionava no mesmo local onde ele morava, há cerca de dez anos.

Uma briga pelo domínio do tráfico local pode ter sido a motivação do crime. A Polícia segue investigando o caso.

