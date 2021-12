Braskem realiza simulado de emergência no Porto de Aratu

A Braskem realiza nesta quinta-feira, 15, entre 9h e 11h, o simulado de emergência no Terminal de Produtos Gasosos (TPG) no Porto de Aratu no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. Além dos funcionários da empresa, a ação vai ter a participação de moradores das comunidades de Caboto, Madeira e Vila Esperança.

A região do porto deve sofrer alterações no fluxo e rotina na Baía de Aratu, por causa a movimentação de equipes e veículos de emergência. Vão ser lançadas barreiras no mar e as embarcações de todas as categorias deverão manter uma distância de segurança mínima de 500 metros do local.

O intuito é avaliar o sistema de combate a emergências no porto e no mar, consider estratégias, tempo de resposta, recursos e equipamentos empregados, atendendo à resolução CONAMA 398.

O forma que a empresa vai usar como hipótese é uma falha no sistema de descarregamento do navio atracado. Isto vai causar um vazamento de produto, seguido de vazamento de óleo hidráulico no mar.

A operação foi autorizada e será monitorada pela CODEBA, Inema e Capitania dos Portos

