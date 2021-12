Brasil deve cair para 13º na liga das maiores economias do mundo em 2021

A previsão da consultoria britânica CEBR que divulgou o estudo anual sobre as perspectivas da economia global, indica que o Brasil pode cair mais uma posição na liga das maiores economias do mundo em 2021.

O estudo mostra que o Brasil deve ser ultrapassado pela Austrália, o que leva a terminar o ano que vem como a 13ª maior potência econômica.

A queda é resultado da expectativa de que a recuperação doméstica vai ser menos vigorosa que o visto em outros países: a consultoria britânica prevê crescimento econômico brasileiro de 3,3% em 2021. O ritmo é inferior ao previsto para a Austrália, que deve ter expansão de 3,5%. Por isso, australianos devem ultrapassar os brasileiros.

A CEBR aponta ainda para problemas estruturais que pioram o desempenho da economia brasileira.

“Um problema que vai afetar o mercado de trabalho do Brasil que emerge no pós-Covid nos próximos anos é a fraca produtividade”, mostra o documento de 240 páginas.

Para os economistas britânicos, a baixa produtividade do brasileiro é fruto do ambiente pouco amigável para os negócios e também é causado pelo sistema tributário distorcido.

Em 2011, o estudo da CEBR mostrava pela primeira vez o Brasil como sexta maior economia do mundo à frente do Reino Unido.

Em 2011, o Brasil era beneficiado com a alta de preços das commodities exportadas pelo país – como soja e minério de ferro, o que serviu de mote para o crescimento da economia brasileira no pós-crise de 2008. Os números eram ainda beneficiados pela valorização do real, o que aumentava o tamanho da economia quando convertida para dólares.

A partir daí a situação mudou drasticamente.

“O Brasil tem passado por considerável instabilidade econômica e política desde a profunda recessão de 20215 e 2016. Além disso, a economia brasileira já estava em uma situação frágil antes da pandemia, com limitado espaço fiscal”, diz a consultoria CEBR.

