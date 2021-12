BR-415 é liberada após protesto de moradores

Cerca de 50 moradores dos bairros Ferradas e Nova Ferradas interditaram por volta das 7h desta segunda-feira, 10, as duas vias da BR- 415, no Km 52, em Itabuna ( a 429 km de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes exigiam melhoria na urbanização e na infraestrutura nos bairros.

Agentes da polícia negociaram com moradores, a liberação da rodovia durante toda a manhã. Por causa do protesto, o congestionamento de veículos no local chegou a quatro quilômetros de extensão.

