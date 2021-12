BR-324 vai ficar interditada na madrugada deste sábado

A BR-324 vai ficar interditada por duas horas na madrugada deste sábado, 3, para retirada de carreta que tombou na via na tarde desta sexta-feira, 2.

De acordo com a Viabahia, está previsto que a pista fique completamente interditada no sentido Salvador - Feira de Santana até as 2h, enquanto a empresa responsável pela carreta que tombou nessa tarde faz a retirada do veículo.

O acidente no quilômetro 588 da BR-324 causou interdição de uma das faixas da rodovia, gerando uma retenção de cerca de 5 Km.

adblock ativo