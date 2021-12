BR-324: obra não estará pronta antes do São João

As obras de recuperação de uma cratera, que surgiu nas imediações do Porto Seco Pirajá, na BR-324, não estarão concluídas antes do feriado de São João.

A previsão é da Concessionária Via Bahia, que administra a BR-324. A permissionária garante que vai liberar o maior número de faixas possível para evitar congestionamentos na área durante o feriadão.

O afundamento em uma das pistas da BR 324 foi causado pelo rompimento do sistema de drenagem pluvial. A cratera exigiu a interdição de parte da pista da rodovia federal. Segundo a Via Bahia, houve o carreamento de material terroso, fazendo com que a pista cedesse.

"Foram instalados perfis metálicos através de bate-estacas para dar sustentação ao terreno", informou a assessoria da concessionária. "Após a estabilização do terreno, o maior número possível de faixas será liberado no sentido Salvador-Feira de Santana", informa a Via Bahia.

Estrada Velha

As obras de recuperação da vala que surgiu após um deslizamento de terra na Estrada Velha do Aeroporto deverão estar finalizadas dentro de oito dias. A Prefeitura de Salvador informa que vai intensificar os trabalhos para que a via seja entregue até o dia 19.

Segundo a prefeitura, o contingente de homens que trabalha nas obras de recuperação da Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto) foi reforçado para que seja entregue no prazo.

"A obra poderá sofrer atrasos caso a chuva atrapalhe ou uma nova adutora se rompa. Fora isso, a previsão de conclusão é de 8 dias", diz a assessoria de comunicação.

As linhas vindas da Estação Mussurunga, de São Cristóvão e de Cajazeiras foram desviadas para o Trobogy através da marginal da Av. Paralela.

Os motoristas que trafegam por essas vias devem subir a ladeira do condomínio Paralela Parque, saindo na Estrada Velha do Aeroporto, próximo ao Barradão, após a área comprometida pelo incidente. O trajeto no sentido contrário ocorre pelas mesmas vias.

Colaborou Ricardo Belens

adblock ativo