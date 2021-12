BR-324 é liberada após protesto de moradores

Cerca de quatro horas após o início da manifestação de moradores do município de Amélia Rodrigues, a pista da BR-324, que estava bloqueada nos quilômetros 541 e 545, foi finalmente liberada.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se encontram no local e negociaram a liberação com os manifestantes, que reivindicavam a contrução de passarelas, viadutos, retornos e um posto de segurança na região.

Por conta do bloqueio, o trânsito ficou completamente congestionado nos dois sentidos da via. Com a liberação da passagem, o tráfego de veículos deve voltar à normalidade dentro de algumas horas.

adblock ativo