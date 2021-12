BR-324: concessionária liberará 3 faixas no feriado junino

A Via Bahia, concessionária que administra os trechos da BR-324, de Salvador até Feira de Santana, e da BR-116, de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais, informou, por meio de nota nesta quinta-feira, 13, que o tráfego no quilômetro 618 da BR-324, no sentido Feira de Santana, contará com três faixas no feriado de São João.

A concessionária vai adotar esquemas operacionais para garantir que as faixas de tráfego estejam liberadas. Ainda de acordo com a Via Bahia, durante o período, das 12h do dia 20 (quitna-feira) até as 12h do dia 25 (terça-feira) não haverá obras que interrompam o trânsito na rodovia.

A empresa informa que já concluiu os serviços iniciais de reparo de uma cratera, que surgiu nas imediações do Porto Seco Pirajá, com a contenção e estabilização do terreno, com instalação de perfis metálicos através de bate-estacas para dar sustentação.

O afundamento em uma das pistas foi causado pelo rompimento do sistema de drenagem pluvial. A cratera exigiu a interdição de parte da pista da rodovia federal. Segundo a Via Bahia, houve o carreamento de material terroso, fazendo com que a pista cedesse.

