BR-101: ônibus estava a 80km/h e motorista pode ter dormido

O ônibus interestadual da empresa Águia Branca, que se envolveu em um acidente e deixou 10 pessoas mortas e 21 feridas nesta quarta-feira, 15, na BR-101, estava a 80km/h antes de sair da pista, conforme aponta a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas (distante a 801 km de Salvador).

Para os peritos do DPT, o acidente pode ter sido causado por uma perda de atenção do motorista Maurício de Souza, de 34 anos. No local, tem uma placa que sinaliza a curva, onde o ônibus caiu em uma área de matagal à beira da pista. Segundo os peritos, é provável que o motorista, que também morreu no acidente, não tenha visto a sinalização por ter cochilado ao volante. Outra hipótese é a de que ele tenha passado mal.

Ainda de acordo com os investigadores, a pista estava em boas condições e não havia sinal de freagem do veículo. Os peritos também trabalham com a hipótese de que uma neblina pode ter prejudicado a visão do motorista e provocado o acidente. O corpo do condutor vai ser submetido a uma necrópsia no IML, o que deve indicar se ele teve um mal súbito.

As imagens da câmera instalada no ônibus serão encaminhadas para o DPT, o que deverá ajudar os peritos nas investigações.

Dentro do limite - A Viação Águia Branca informou, por meio de nota, que, inicialmente, descarta a possibilidade de excesso de velocidade, em razão do sistema de telemetria e GPS presentes em todos os veículos da empresa. "Com o sistema, a empresa monitora a condução dos ônibus dentro do limite de velocidade considerado seguro para cada trecho do percurso".

A empresa também descartou a possibilidade de que o motorista tenha dormido ao volante. "O motorista era acompanhado pelo programa da empresa chamado Medicina do Sono, que monitora a alimentação, saúde e qualidade do sono dos seus motoristas. O motorista passou pelo teste de vigília e bafômetro, antes de sair com o ônibus da garagem da empresa, às 22h10. No teste de vigília, ele precisa ligar pontos dentro de um tempo padrão. O resultado garante que esteja alerta para iniciar a viagem".

"Às 2h50, o motorista esteve na sala de estimulação no município de São Mateus, onde permaneceu por 15 minutos submetendo-se à estimulação física e luminosa. Nesta parada o motorista também tem a sua alimentação balanceada e controlada, como parte do programa Medicina do Sono", informou a empresa.

Acidente - O acidente aconteceu no quilômetro 896 da BR-101, próximo ao município de Teixeira de Freitas, por volta das 5h20. O motorista do veículo perdeu o controle no trecho conhecido como Curva da Tarifa e o ônibus caiu em uma ribanceira. O ônibus, que seguia de Vitória (ES) para Itamaraju (BA), no extremo sul, transportava 33 passageiros, sendo que 2 desceram em uma cidade antes de acontecer o acidente.

"Uma equipe da Viação Águia Branca foi imediatamente ao local prestar apoio às vítimas, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, e confirmaram nove mortos - sendo seis mulheres e três homens, entre eles o motorista".

Dos feridos, 21 no total, quatro estão em estado grave, segundo informações do Hospital Regional , que realizou uma triagem para saber a gravidade de cada caso.

Durante todo o dia, a movimentação na unidade médica e no Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Teixeira de Freitas, foi intensa, entre profissionais de imprensa e familiares em busca de informações.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar oacidente, e a empresa Águia Branca disponibilizou o telefone 0800 725 1211 para fornecer notícias aos familiares das vítimas.

