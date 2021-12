BR-101: carro com mãe e filho é atingido por dois caminhões

Gilzete Mendes Costa, 45 anos, e o filho Eli Edson de Almeida Júnior, 21 anos, morreram após o carro em que estavam bater em dois caminhões na BR-116, em Poções (a 444 km de Salvador). O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 31.

De acordo com Polícia Rodoviária Federal, Eli Edson conduzia o veículo com destino ao Rio de Janeiro, onde iria estudar medicina. A PRF suspeita que carro estava em alta velocidade e rapaz perdeu o controle do veículo após não conseguir frear quando avistou um quebra-molas.

O automóvel acabou se chocando com as rodas laterais de uma carreta. Depois, o veículo ainda foi atingido por outro caminhão que seguia em direção a Salvador. A dupla morreu no local do acidente.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista (a 542 km de Salvador). Os motoristas das carretas envolvidas no acidente escaparam ilesos. O trânsito no local ainda foi interditado por quatro horas, mas já foi liberado.

