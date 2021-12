BR-020: motociclista morre e carona fica ferida após colisão

O motociclista Werlei Tomaz Filho, 41 anos, morreu e uma jovem de 19 anos ficou ferida após a motocicleta em que estavam colidir na traseira de uma carreta, na BR 020, no perímetro urbano de Luís Eduardo Magalhães (a 942 Km de Salvador). O acidente aconteceu por volta das 22h desta quinta-feira, 2.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, Werlei, que estava conduzindo a motocicleta, morreu no local. O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras. Já a passageira foi socorrida para o Hospital do Oeste. O estado de saúde dela é desconhecido.

A polícia não soube informar mais detalhes do acidente.

Segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no feriado de 2 de julho, foram registrados 18 acidentes, com 17 feridos e 4 mortes.

Moto de Werlei ficou destruída após o acidente (Foto: Reprodução | Blog do Sigi Vilares)

