Bombeiros suspendem buscas por desaparecidos em Sento Sé

O Corpo de Bombeiros suspendeu, nesta quinta-feira, 8, as buscas pelos últimos corpos desaparecidos no naufrágio no Rio São Francisco, em Sento Sé, norte da Bahia, no último dia 29 de abril.

Segundo informações do primeiro-tenente da Marinha do Brasil, Fernando Araújo, nesta quarta-feira, 7, os militares mergulharam 12 metros para tentar retirar os dois corpos localizados no sábado, 3, na proa e na popa do navio, mas sem êxito.

O tenente ainda relatou que os bombeiros tentaram retirar o teto do navio para facilitar o acesso ao local onde estão as vítimas, mas não conseguiram. Em reunião, os militares constataram que o fato da embarcação estar presa à lama dificulta o trabalho da equipe, o que motivou a suspensão dos mergulhos.

O Corpo de Bombeiros está estudando uma forma de reflutuar a embarcação. Segundo o tenente, a Prefeitura deve ficar responsável pela contratação de uma empresa para auxiliar na retirada do navio do local.

A equipe de militares da Marinha continua com as buscas na superfície.

