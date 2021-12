Bombeiros suspendem buscas no Lago do Sobradinho

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros interromperam as buscas pelas vítimas do naufrágio no Lago Sobradinho, no Rio São Francisco, nesta segunda-feira, 5. Segundo informações do comandante Flávio, da Marinha do Brasil, a suspensão foi motivada pela falta de roupa adequada para o mergulho.

Conforme divulgado pela Marinha no último sábado, 3, um corpo foi localizado na proa da embarcação e há suspeitas de que haja outro na popa do navio. Os bombeiros ainda não retiraram o corpo, para evitar contaminação, uma vez que a roupa de mergulho não é completamente fechada.

Ainda de acordo com o comandante Flávio, as equipes da Marinha mantêm as buscas na superfície, a fim de localizar as vítimas restantes.

O navio transportava 40 passageiros no dia do incidente. 34 pessoas foram resgatadas com vida por outras embarcações que estavam nas proximidades. Um garoto morreu na hora e cinco vítimas ficaram desaparecidas. Desse número, já foram localizados três corpos e há suspeitas de que haja mais um na popa da embarcação. Fica faltando mais uma vítima ser encontrada.

O comandante da Marinha informou que ainda não há previsão de quando os bombeiros retomarão as buscas. Os militares da Marinha continuam realizando vistorias na área até o pôr-do-sol.

