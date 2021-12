Bombeiros seguem em contenção de incêndios na Chapada Diamantina

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) atualizou na manhã desta terça-feira, 22, a situação do incêndio de grandes proporções que atinge regiões da Chapada Diamantina desde o último sábado, 19.

Segundo o CBMBA, em Rio de Contas duas aeronaves auxiliam no resfriamento das chamas para que os 19 bombeiros militares e nove brigadistas voluntários possam acessar as áreas com mais segurança. Um helicóptero faz o transporte da tropa até os focos mais distantes.

As chamas em Livramento de Nossa Senhora são controladas e segue em monitoramento. Na área de Proteção Ambiental Marimbus/Iraquara uma equipe com nove bombeiros militares florestais seguem em combate para debelar o incêndio.

adblock ativo