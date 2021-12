Bombeiros retomam buscas de vítimas de naufrágio em Sento Sé

O Corpo de Bombeiros de Juazeiro retomou as buscas na manhã desta quarta-feira, 7, pelos corpos desaparecidos no naufrágio no Lago do Sobradinho, em Sento Sé, Norte da Bahia. O incidente aconteceu na última terça-feira, 29, durante uma travessia de rotina na região.

Segundo informações do comandante da Marinha do Brasil, Flávio Almeida, os equipamentos de mergulho foram entregues na noite desta terça-feira, 6. Máscaras especiais, roupa de mergulho especial e tesouras pneumáticas, servirão para ajudar na retirada dos corpos em decomposição na embarcação.

Conforme o comandante, ainda não há informações com relação a retirada dos corpos do navio. Até o final do dia, o balanço será divulgado pelo Corpo de Bombeiros.

Os militares da Marinha também realizam buscas na superfície até o pôr-do-sol.

adblock ativo