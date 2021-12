Bombeiros resgatam turistas perdidos em trilha na Chapada Diamantina

Um casal foi resgatado na tarde desta terça-feira, 27, pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina. Joel Loss e Bruna Pastro, oriundos de cidade de Caxias do Sul (RS) estavam fazendo a trilha da Cachoeira do Sossego e ao tentar retornar para cidade se perderam. Os dois estavam sem guia.

Eles conseguiram contato com Base do Corpo de Bombeiros via celular. Após o chamado o Maj BM Jean Vianey e o Cabo BM Alcântara localizaram o casal com apoio de um helicóptero.

O casal estava desde a manhã tentando retornar para a cidade até que acionaram o CBMBA por volta de 16h40min. Prontamente a Guarnição deslocou e antes das 18 horas já estavam em segurança na cidade.

