Bombeiros removem corpo de adolescente jogado em cisterna

O corpo da adolescente de 14 anos, que segundo a polícia teria sido jogado pelo namorado em uma cisterna na zona rural do município de Vitória da Conquista (a 512 km de Salvador), no último domingo, 27, foi removido por volta das 22h desta terça-feira, 29, por uma equipe do 7º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) do município, conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

O procedimento só foi concluído após dois dias porque, segundo o corpo de bombeiros, a cisterna tem 18 metros de profundidade e estava com o nível de água alto. O corpo só foi removido depois que a água foi retirada do local.

Acusado - O suspeito de jogar a adolescente na cisterna é um jovem de 20 anos que mantinha um relacionamento com a garota, afirma a polícia. Ainda de acordo com a Central de Polícia, o suspeito foi preso em flagrante, confessando o crime em seguida. O rapaz foi encaminhado ao Presídio Nilton Golçalves, onde permanec à disposição da Justiça. O jovem deve responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

