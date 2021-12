Bombeiros realizam ação de limpeza em Imbassaí

O Corpo de Bombeiros realiza na manhã desta terça uma ação de limpeza na área de mangue e estuário em Imbassaí. Nesta segunda-feira, 21, foram retirados 750 kg e nesta terça-feira, 22, 400 kg do óleo.

De acordo com o comandante geral dos Bombeiros, Francisco Telles, a chegada o óleo em Imbassaí ocorreu há seis dias. Segundo informações do comandante, desde o início das operações neste local, foram retiradas seis toneladas de óleo, apenas em ações do Corpo de Bombeiros.

A quantidade de óleo retirada em Imbassaí tem diminuído diariamente, porque o trabalho tem sido realizado nos mangues e estuários. Dessa forma, é um trabalho mais minucioso. A retirada está sendo feita com o uso de espátulas e as próprias mãos (com o uso de luvas).

