Bombeiros participam de simulado de catástrofe de barragem

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) participou nesta sexta-feira, 22, do simulado de catástrofe de barragem, realizado na cidade de Jacobina (distante 356 km de Salvador). O objetivo da ação é treinar o público-alvo para reduzir o tempo resposta entre o acionamento da sirene e a evacuação da população.

Cerca de 400 pessoas participaram da atividade, estiveram presentes o Ministério Público Estadual, órgão que solicitou o simulado, as defesas civis do Ceará, Sergipe, Camaçari, Guanambi e São Francisco do conde, funcionários da mineradora responsável pela barragem, além das policias Civil, Militar, Rodoviária Estadual e Federal.

adblock ativo