Bombeiros monitoram a Serra da Bandeira

Prepostos do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia passaram esta segunda-feira, 23, observando a região da Serra da Bandeira, em Barreiras (a 858 km de Salvador), para monitorar uma possível reignição do fogo controlado no domingo, 22. A estimativa dos bombeiros é que cerca de 50 hectares do bioma de Cerrado foram destruídos pelo fogo que começou na sexta, 20.

A baixa umidade do ar, que nesta terça, 24, chega a 23% no período da tarde em Barreiras, segundo previsão do Instituto Climatempo, e o calor, previsto para chegar em 38° C, “são comuns na região oeste no final do inverno e início da primavera”, disse o biólogo Fábio Pitsuc.

Para ele, no entanto, “já deveríamos estar no início da estação chuvosa, quando temos uma melhora na temperatura e umidade do ar, reduzindo drasticamente a incidência de queimadas”.

O biólogo explicou que devido aos fortes ventos e a vegetação ressequida por mais de seis meses sem chuva, “em menos de 24 horas, o fogo se alastrou para diversas direções, chegando até a margem do rio de Ondas em algumas chácaras e, para o outro lado, até nos arredores do aeroporto”.

