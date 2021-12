Bombeiros mantém combate a incêndio em Praia do Forte

O combate ao incêndio em Praia do Forte continua na manhã desta sexta-feira, 3,. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles tentam debelar os pequenos focos de incêndio subterrâneo, provavelmente nas raízes da vegetação.

Ainda conforme os bombeiros, o trabalho ainda deve continuar por mais dois dias aproximadamente.

As equipes estão trabalhando 24h sem parar e são formadas por 32 homens, sendo 16 do Corpo de Bombeiros, seis do Graer, oito guardas municipais da prefeitura de Mata de São João, dois voluntários, além de um helicóptero que dá suporte para os brigadistas em terra, nos locais de difícil acesso.

Incêndio criminoso

Denúncias de queimadas ilegais e outros crimes ambientais também podem ser feitas pelo telefone 0800 071 1400, ou pelo e-mail denuncias@inema.ba.gov.br, diretamente nos balcões do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), na sede ou nas Unidades Regionais do órgão.

