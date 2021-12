Bombeiros localizam corpo de homem que se afogou em rio no sul da Bahia

O corpo de um homem foi localizado neste domingo, 2, por mergulhadores do 18º Grupamento de Bombeiros Militar, em Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul baiano. De acordo com testemunhas, a vítima teria se afogado neste sábado, 1º, quando se banhava no Rio Jucuruçu, acompanhado da esposa.

Ainda segundo populares, o homem teria se afastado da mulher e acabou se afogando. A correnteza do rio dificultou o trabalho dos mergulhadores. O corpo recuperado nesta manhã está sob responsabilidade do Departamento de Polícia Técnica.

