Bombeiros já realizaram vistoria em 521 imóveis em Coronel João Sá

O Corpo de Bombeiros da Bahia já realizou, até a noite da última quinta-feira, 18, vistoria em 521 imóveis no município de Coronel João Sá, localizado a 408 km de Salvador. O grupo está na cidade desde o rompimento da Barragem do Quati, em Pedro Alexandre, no último dia 12.

Além disso, as duas barragens situadas na cidade de Pedro Alexandre já tiveram o volume de água diminuído, de forma controlada, por equipes compostas por profissionais da Defesa Civil, agentes de saúde, bombeiros e outros órgãos municipais.

Cerca de 309 imóveis já foram analisados e liberados para limpeza e ocupação. Outras 65 casas foram interditadas e 147 estão sendo avaliadas. Imóveis localizados na zona rural também deverão ser verificados.

Os atingidos pelo rompimento da barragem estão recebendo doações de cestas básicas, alimentos e água.

