Bombeiros iniciam fiscalização em lojas de fogos de artifício no interior da Bahia

O setor de Atividades Técnicas (SAT) do 16º Grupamento de Bombeiros Militar (16ºGBM/Santo Antônio de Jesus) iniciou, nesta segunda-feira, 15, as fiscalizações no comércio de fogos de artifício em cidades como Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu e Cruz das Almas. Os municípios foram escolhidos pela forte tradição em soltar fogos durante o São João, mesmo na pandemia.

O objetivo é verificar se os estabelecimentos estão cumprindo com todas as normas de segurança exigidas pela instituição. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), na análise são verificados itens como a distância entre os estabelecimentos e a presença de equipamentos como extintores, que são fundamentais em casos de princípios de incêndios.

O órgão orienta que as pessoas considerem o momento de pandemia e evitem soltar fogos de artifício, já que a fumaça, assim como a Covid-19, é prejudicial ao aparelho respiratório.

