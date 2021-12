Bombeiros encontram corpos desaparecidos no Rio de Contas

Os Bombeiros confirmaram que os dois últimos corpos que estavam desaparecidos após uma canoa afundar na Barragem de Brumado, em Rio de Contas, foram localizados na tarde desta quinta-feira, 22. Foram encontrados os corpos de Robson Cruz Novaes, 23 anos, e o de Márcio Cláudia Silva, 29 anos.

O primeiro corpo a ser localizado foi de Robson as 14h30. Os bombeiros informaram que o corpo estava a cerca de 10 metros do local do acidente. Já no fim da tarde, quando as buscas se encerravam foi achado o corpo de Márcio.

Os corpos deverão ser encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado, onde devem passar por necropsia e reconhecimento.

As buscas envolveram bombeiros de Vitória da Conquista, Salvador, Jequié, Lençóis e Paulo Afonso, além de agentes da Marinha que atuam em Ilhéus. O corpo de Ana Júlia Ferreira foi encontrado na quarta-feira, 21.

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 17h30 do sábado, 17. Além dos três mortos, outras três pessoas estavam na embarcação, mas conseguiram nadar até a margem da barragem. O grupo estava indo acampar quando a embarcação afundou.

