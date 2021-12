Bombeiros debelam fogo nas imediações das casas em Praia do Forte

O fogo que atinge a Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, foi debelado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas que atingiam as áreas próximas das casas foram controladas, mas os brigadistas continuam no local.

Nesta quinta-feira, 2, os bombeiros tenta resfriar a área atingida para evitar novos focos de fogo. O incêndio começou na tarde desta segunda-feira, 27, por volta das 14h.

Incêndio criminoso

Denúncias de queimadas ilegais e outros crimes ambientais também podem ser feitas pelo telefone 0800 071 1400, ou pelo e-mail denuncias@inema.ba.gov.br, diretamente nos balcões do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), na sede ou nas Unidades Regionais do órgão.

