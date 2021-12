Bombeiros debelam fogo em vegetação no município de Maraú

Os brigadistas conseguiram debelar nesta quarta-feira, 3, as chamas em uma área de vegetação no povoado de Algodões, no município baiano de Maraú, no sul do estado. As informações foram confirmadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros.

Segundo o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Valdemir Souza Lisboa, o incêndio começou no final da noite de segunda-feira, 1º. A devastação atingiu as margens da BR-030 e chegou a 4km de extensão.

Ainda de acordo com o secretário, a suspeita é que o incêndio foi causado por queimadas provocadas por agricultores durante limpeza dos terrenos. "A vegetação está seca e tem gente que queima os terrenos para fazer a limpeza. Eles resolvem os problemas deles e arrajam mais para a gente", salientou.

Apesar do perigo das chamas, não foi necessário retirar os moradores do local.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

adblock ativo