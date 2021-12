Bombeiros continuam no combate ao incêndio em Andaraí e Mucugê; Barra tem incêndio florestal extinto

Neste domingo, 11, estão atuando no combate ao incêndio a região de Andaraí e Mucugê, 38 bombeiros militares, além de seis aeronaves modelo airtractor, do Progama Bahia sem Fogo, e um helicóptero do Graer. Os aviões estão atingindo o fator médio temporal de um lançamento de água na linha de fogo a cada cinco minutos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, as equipes seguem no 5º dia de combate. Também estão contribuindo os brigadistas voluntários de Mucugê, Andaraí, Ibicoara, Igatu, Lençóis e representantes do ICMBio e PrevFogo. As equipes foram divididas para atuarem em algumas áreas e a situação no momento está controlada. No entanto, ainda inspira cuidados, logo, os brigadistas permanecem no local, realizando rescaldo em pontos específicos, além de monitoramentos constantes.

O combate está sendo realizado com a utilização de abafadores e com bombas costais com água. Também foi iniciado um aceiro para evitar a propagação de linha de fogo.

Barra:

Após o período de monitoramento, foi decretado extinto o incêndio florestal no município de Barra. O fogo consumiu a vegetação nativa da cidade e chegou às residências de moradores.

Rio de Contas:

No sábado, 10, uma equipe de 21 combatentes florestais atuaram em Rio de Contas. O clima favoreceu a região com pancadas de chuvas que contribuíram para uma diminuição significativa de pontos quentes. Durante o sobrevoo na manhã deste domingo, 11, apenas um ponto de calor foi detectado. O trabalho permanece no ponto identificado e com o monitoramento no restante da área atingida para evitar reignições.

Os bombeiros retornaram neste domingo, 11, para as localidades de Caiambolas, Fazendola e Giló , buscando verificar a efetividade do combate realizado no sábado, 10, bem como, o efeito das chuvas na área. No sábado, os bombeiros evitaram a propagação do incêndio para áreas preservadas, assim como em lavouras e residências da região. No final da tarde houve uma significativa precipitação pluviométrica, o que fez com que outros focos fossem apagados.

Caturama:

Os bombeiros militares iniciaram o quarto dia de combate ao incêndio neste domingo, 11, que atinge o local. As equipes estão realizando o combate direto em pontos remanescentes naquela região. Em algumas áreas os bombeiros realizaram o monitoramento no sábado, 10.

