Bombeiros continuam a busca por jovem desaparecido em rio

O condutor da moto aquática que virou no rio Paraguaçu, em São Gonçalo dos Campos (a 108 km de Salvador), nas proximidades de Feira de Santana, no último sábado, 18, continua sendo procurado por equipes do Comando do 2º Distrito Naval nesta segunda-feira, 20.

A vítima de 24 anos, identificada como Jean Pires Miranda, estava no veículo com mais duas mulheres, que foram resgatadas por pessoas que estavam em um barco que navegava na região.

A assessoria da Marinha do Brasil informou que o Serviço de Busca e Salvamento da Marinha do Brasil (Salvamar Leste) deu início a uma operação SAR (Search and Rescue - Busca e Salvamento) desde que foram informados sobre o desaparecimento de Jean.

Ainda na manhã desta segunda, 20, uma equipe de Inspeção Naval também foi enviada ao local do afogamento para levantar mais informações e apoiar as buscas, que estão sendo conduzidas pelo Corpo de Bombeiros.

Também será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), a fim de identificar as causas do acidente. A conclusão das investigações está prevista para até 90 dias.

