Bombeiros buscam homem desaparecido em praia em Ilhéus

O Corpo de Bombeiros realiza buscas na manhã desta segunda-feira, 21, à procura de um homem que se afogou na praia Sirihyba, no distrito de Olivença, em Ilhéus (a 452 km de Salvador), na tarde deste domingo, 20.



Além do desparecido, outras duas pessoas também se afogaram na praia, mas conseguiram se salvar e passam bem.



Ainda no domingo, o Corpo de Bombeiros foi encaminhado e realizou buscas no local. No início da noite, a procura teve que ser interrompida por conta da dificuldade com iluminação.

Por volta das 9h desta segunda, as buscam foram reiniciadas, mas, até as 11h, o corpo do homem não havia sido localizado.



Afogamento



No sábado, 19, quatro homens se afogaram na praia do Farol de Itapuã, em Salvador. Uma das vítimas foi socorrida logo em seguida por uma salva-vidas que estava no local. As outras pessoas continuaram desparecidas.



No domingo, 21, equipes Salvamento Marítimo (Salvamar) e do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros da Bahia (Gmar) retomaram as buscas pelas vítimas e,no final da tarde do mesmo dia, o corpo de Diego Paranhos Guimarães, 26 anos, foi encontrado em Itapuã.



Na manhã desta segunda, os corpos de Wilson Neto dos Santos e Gabriel Alves dos Santos foram resgatados por mergulhadores do Salvamar.

adblock ativo