Bombeiros baianos ajudam no resgate em Brumadinho

Cerca de duas equipes da tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) ajudam no resgate das vítimas na região atingida pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Eles ficam à disposição do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBM-MG) até o dia 2 de março.

Segundo informações do CBM-BA, o grupo é formado por especialistas em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC). O trabalho seguirá os moldes do apoio que o estado disponibilizou ao Ceará em janeiro deste ano.

As equipes são distribuídas em locais estratégicos definidos em reuniões com o coordenador da operação e comandante-geral do CBMMG, coronel BM Edgar Estevos da Silva.

