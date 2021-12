Bombeiros ainda monitoram focos de incêndios florestais na Bahia

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) continuaram realizando, nesta quarta-feira, 31, o monitoramento das áreas afetadas pelos incêndios florestais no Morro do Camelo, Serra da Cravada e Iraquara, na Bahia.

Segundo os bombeiros, o acompanhamento continua por terra, e também em espaço aéreo devido às condições climáticas ainda favoráveis a possíveis reignições. O órgão garantiu que o monitoramento permanece na quinta, 1°.

O combate ao incêndio na localidade de Sítio do Mato, em Iraquara, começou por volta das 12h da terça, 30. O local é de difícil acesso e os militares precisam percorrer um caminho longo pelas trilhas da região.

Já o fogo no morro do Camelo, na Chapada Diamantina, contou com a ação de 34 bombeiros militares, além de brigadistas voluntários e duas aeronaves modelos air tractor no combate, no último domingo, 28. O local ainda apresenta pontos com fumaça e por indicação dos militares uma aeronave jogou água num desses locais na terça-feira, 30.

O incêndio florestal que atinge a Serra da Cravada foi considerado controlado na terça-feira, 30. Bombeiros militares e brigadistas realizaram combate a alguns pontos quentes por terra, enquanto as aeronaves também jogavam água em locais apontados pelos militares, mas, por segurança, o monitoramento continua.

