Bombeiro morre durante ação de resgate em Feira de Santana

O bombeiro Eduardo Santos Góes, 32 anos, morreu afogado durante o trabalho de resgate que realizava neste sábado, 23, nas proximidades do Distrito de Galhardo, na região de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Ele era do 2º Grupamento de Bombeiros Militar e tentava resgatar três pessoas que ficaram ilhadas por conta da cheia do Rio Jacuípe, devido à chuva que atinge a região, quando foi levado pela água.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, que lamentou o ocorrido e divulgou um cartaz em homenagem a Eduardo.

Eduardo foi retirado com vida da água pelos colegas, mas não resistiu. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.







O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia comunica com imenso pesar o falecimento do SD BM Eduardo Santos Góes, lotado no 2º... Publicado por Corpo de Bombeiros Militar da Bahia em Sábado, 23 de janeiro de 2016

