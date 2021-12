Bombeiro é morto ao tentar ajudar família alvo de criminosos

O bombeiro Ademon Gomes de Santana, 46 anos, foi morto na noite desta segunda-feira, 9, ao tentar ajudar uma família que era alvo de criminosos em Barreiras, no oeste da Bahia.

De acordo com o site Sigi Vilares, o militar voltava do Hospital do Oeste, onde a mulher estava internada para ter o primeiro filho do casal, quando ouviu uma mulher pedindo socorro.

A esposa de Josemar da Silva pediu ajuda para o marido, que tinha acabado de ser baleado por bandidos. O crime aconteceu na frente dos dois filhos da vítima. O bombeiro parou para auxiliar, mas também acabou sendo alvejado.

O militar não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Josemar foi levado para o Hospital do Oeste. A mulher dele e os filhos não foram feridos.

Os autores do crime não foram identificados. Também não há informações sobre a motivação do crime.

