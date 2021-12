Bombas de combustível são interditadas em posto de Vitória da Conquista

Quatro bombas de combustível de um posto foram interditadas nesta terça-feira, 26 pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), em Vitória da Conquista, no Sudoeste Baiano.

Segundo informações da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz), a interdição aconteceu após o consumidor denunciar a irregularidade.

Agentes do entidade foram até o local e fizeram perícia nas bombas. Eles constataram a implantação indevida de dispositivos internos que eram acionados no ato do abastecimento dos veículos.

A irregularidade gera prejuízos ao consumidor em até 1600 ml em cada 20 litros. Ainda segundo o órgão, o erro máximo permitido nesse tipo de medição metrológica é de 60 ml em cada 20 litros.

O estabelecimento foi autuado e a multa pode chegar até R$ 1,5 milhão, depois do processo administrativo ser finalizado. O posto tem 10 dias para apresentar a defesa.

O posto deve ter sua inscrição no ICMS suspensa pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), o que torna inapto para operar.

