Bomba caseira explode em sala de aula em Candeias

Uma bomba caseira explodiu dentro de uma sala de aula do Colégio Municipal Paulo VI, no centro de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite desta quarta-feira, 20, por volta das 19h50. De acordo com a diretora da unidade, Josenês dos Santos, a sala onde houve a ocorrência não é utilizada no turno da noite, por isso estava vazia no momento da ação.

Ninguém ficou ferido, mas uma aluna e uma funcionária passaram mal por conta do susto e foram atendidas na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Por conta da explosão, o forro da sala cedeu e o espaço foi interditado. De acordo com Josenês, já foi registrada queixa na polícia. Ela contou que essa é a primeira vez que o colégio registra uma ocorrência desse tipo.

A diretora disse que o autor da ação não foi identificado, mas que a região onde a bomba explodiu tem acesso restrito. "Na área das salas tem um portão, por onde só passam funcionários, professores e alunos", explica.

