Bom Jesus da Serra registra 2ª explosão de caixa eletrônico

Um caixa eletrônico no município de Bom Jesus da Serra foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira, 5, por volta de 1h. Esta é a segunda vez que o posto sofre um atentado. A primeira foi registrada em julho do ano passado.

De acordo com informações de testemunhas, quatro homens encapuzados e armados utilizaram um pé de cabra para quebrar a máquina do posto de auto-atendimento do Bradesco, localizado na praça central do município.

Foram ouvidas duas explosões e, em seguida, os criminosos utilizaram uma marreta para concluir o serviço.

Apesar dos danos na estrutura física do posto, os assaltantes não conseguiram levar o dinheiro do caixa, segundo informações da polícia e de funcionários do banco.

Após a ação, eles fugiram em um carro modelo pickup, que estava escondida em uma rua paralela, com direção à BA-640.

A polícia foi chamada e iniciou as investigações para identificar os suspeitos.

