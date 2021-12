Bom Jesus da Lapa festeja dia do padroeiro da cidade

O santuário de Bom Jesus da Lapa, na cidade de mesmo nome, 777 km distante de Salvador, vive, nesta terça-feira, 6, a festa do padroeiro, com missas às 5h, 7h, 11h e 15h. A procissão, um dos pontos altos da romaria, terá início às 17h e vai percorrer as ruas do centro histórico nos arredores da gruta calcária, que há 322 anos atrai devotos do Brasil e do exterior.

Considerado pela Igreja Católica o terceiro maior ponto de peregrinação religiosa do Brasil, atrás de Nossa Senhora Aparecida (SP) e Juazeiro do Norte (CE), o santuário de Bom Jesus da Lapa estima receber dois milhões de visitantes ao ano e 350 mil pessoas apenas para a festa do padroeiro, compreendendo os meses de julho e agosto.

Nesta segunda, a comunidade católica local e romeiros participaram da última noite do novenário preparatório para a festa sob a presidência do bispo de Bom Jesus da Lapa, Dom Cesar Teixeira. Na oportunidade, a imagem do Bom Jesus foi transladada para a catedral de Nossa Senhora do Carmo, onde permanecerá e será preparado o andor para a procissão desta terça. Também os batizados, já tradicionais nesta época, foram realizados nesta segunda, às 11h e nesta terça estão previstos para às 10h, na igreja principal do santuário.

"Batizei meus filhos aqui em Bom Jesus da Lapa, por isso, programei para que meu primeiro neto também seja batizado aqui", disse a lavradora Iraci Batista, 57 anos, que freqüenta o santuário desde os 7 anos de idade e é moradora de Barreiras. O morro calcário transformado em santuário religioso foi descoberto pelo português Francisco Mendonça Mar em 1691.

Ele, que estava caminhando pelo sertão vindo de Salvador com uma imagem do Bom Jesus crucificado e de Nossa Senhora da Soledade, fez das grutas sua morada e iniciou a peregrinação com atendimento aos moradores do vale do São Francisco. Embora o local receba visitantes o ano todo, o principal ciclo de festas acontece de julho (com a Romaria da Terra e das Águas), a setembro (com a festa de Nossa Senhora da Soledade), sendo 6 de agosto a festa mais procurada. Os romeiros vêm principalmente de municípios do interior da Bahia, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo.

Cavalgadas de fé - Chega, nesta terça, pela manhã a Bom Jesus da Lapa um grupo de 26 cavaleiros e uma amazona que saiu de São Desidério (866 km distante de Salvador) no dia 2 de agosto, percorrendo 240 km de estradas de chão em cinco municípios, para participar da festa pelo segundo ano consecutivo. De acordo com um dos organizadores da cavalgada, Ariosvaldo Afonso dos Santos, a motivação do grupo "é a fé que temos no Bom Jesus da Lapa, que nós dá força e abençoa nossas famílias. Com este gesto queremos resgatar a tradição de ir à Bom Jesus da Lapa de montaria, como faziam nossos avós".

Outro grupo que chegou na cidade à cavalo, passando por trilhas antigas, veio do município mineiro de Teófilo Otoni, percorrendo 710 km em 14 dias de cavalgada. O grupo de 12 cavaleiros foi acompanhado de veículos de apoio com familiares e pelo décimo ano consecutivo reconstituiu o caminho de fé de antigos peregrinos.

