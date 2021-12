Bom Jesus da Lapa celebra 324ª romaria

A 324ª Romaria de Bom Jesus da Lapa segue até quinta-feira, 6, e a expectativa para este ano é reunir em torno de 500 mil participantes da Bahia e outros lugares. A cidade, 789 km a oeste da capital, passou a ser ponto de convergência de devotos desde o dia 28 de julho, com o início da novena preparatória.

O bispo de Barreiras, dom Josafá Menezes, será o celebrante principal no dia da festa. Ele, que responde interinamente pela diocese da Lapa, também coordena nesta quarta, 5, à noite, o encerramento da novena. Este ano os romeiros encontram novo altar da gruta de Nossa Senhora da Soledade e nova iluminação das grutas Santa Luzia, Água do Milagre e São Francisco.

O santuário recebe por ano uma média de 1,8 milhão de visitantes. É o terceiro maior em atração de peregrinos católicos do Brasil, atrás de Aparecida do Norte (SP) e Juazeiro do Norte (CE).

Consolo

"Eu conheço vários lugares de peregrinação, mas nenhum é tão místico e tão simbólico quanto Bom Jesus da Lapa. Eu sinto uma paz muito grande e uma força que me dá ânimo e coragem para enfrentar uma doença crônica. Por isso, já venho há mais de 20 anos e pretendo voltar até quando eu puder", afirmou uma professora aposentada, moradora da zona rural de Brumado.

A romaria foi organizada pela igreja em parceria com a prefeitura e o governo do estado, tendo entre as prioridades a segurança e a assistência de saúde. Outra novidade anunciada pelo reitor do santuário, padre Devaldo Menêz, foi a permanência da gruta aberta durante 24h, desta quarta, 5, até o dia seguinte à festa principal, sexta, 7, quando haverá missas especiais à meia-noite e às 2h da madrugada.

Nova estrutura

Conforme a secretária municipal de Turismo, Maria Betânia Bastos, os peregrinos "já perceberam a diferença para melhor na praça da Bandeira, bem em frente da Esplanada". Ela explicou que, com a construção do Shopping do Romeiro em uma área lateral, os comerciantes de lembranças foram transferidos e o local onde ficavam as barracas está liberado para os visitantes. "Com isso, podemos oferecer mais conforto a todos", concluiu.

A temporada forte de peregrinação começa em julho, com a Romaria da Terra e das Águas. Em agosto, tem a festa principal, dedicada ao Bom Jesus; a Romaria de Nossa Senhora Soledade, em setembro, terminando o ciclo em janeiro, com a festa Bom Jesus da Navegantes.

Com 90 metros de altura, o morro é um maciço de calcário, de pedras escuras e aparência áspera, entremeado por uma rala vegetação típica de terrenos pedregosos e de clima semiárido.

