Bolshoi seleciona 12 'promessas' baianas

"É a sensação de um sonho realizado. A gente tem que acreditar". A frase é da pequena Ilana Gabriele, 10, uma das 12 crianças baianas selecionadas para a fase final de testes para o balé do Teatro Bolshoi.

A fase final da competição se dará entre os dias 21 e 23 de outubro, em Joinville, Santa Catarina, uma eliminatória por dia.

Ao todo, foram 200 crianças que concorreram pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, considerada a mais famosa escola de balé do mundo. A primeira fase da seleção para ingressar na instituição russa foi no último final de semana.

Os pré-requisitos de classificação dependiam da faixa etária em que o candidato concorria. Avaliando crianças e adolescentes de 9 a 18 anos, o júri observou desde condição física e flexibilidade à técnica.

Sonho

Dedicada, a pequena Ilana iniciou no balé aos 4 anos na escola. "Eu sempre quis ser bailarina. Comecei dançando na escola onde eu estudava, e depois passei para um curso de balé de verdade", descreve a menina.

Ilana é bolsista na Escola de Dança Juliana Staglioro, no bairro do Costa Azul, desde o início deste ano. De acordo com a professora e dona do espaço, Juliana Staglioro, Ilana se esforçou bastante para ser classificada e poder fazer os testes.

"Uma amiga que me falou a respeito do potencial de Ilana e resolvi conhecê-la. Nós conseguimos agregá-la à grade de bolsistas", lembra Juliana.

No começo, Ilana tinha dificuldade com a curvatura, mas, diz Juliana, o empenho foi o fator principal para que a pequena chegasse onde chegou: "Trabalhamos muito a questão da elasticidade dela. Foi um trabalho intenso de flexibilidade. Ela trabalhou muito para isso".

Para Ilana, só de já ter sido selecionada ela é vitoriosa: "Desde quando entrei no balé, o Bolshoi era um sonho. Eu estou tranquila para a próxima etapa. Se eu não conseguir passar, já vou ficar muito feliz só por poder ter essa experiência boa".

Itana Santana, 38, mãe de Ilana, se sente realizada pelo feito da filha. Ela conta que, esse é o sonho da menina, desde muito nova. "Ela sempre foi apaixonada pelo balé e a gente acaba vivendo o sonho do filho. Conseguimos a bolsa e ela está podendo realizar esse sonho. Ela acreditou nisso tudo", emociona-se a mãe.

Sobre a filha, Itana é só elogios: "O pé pode estar doendo, ela pode estar cansada, mas ela continua. O balé exige dedicação, e ela é muito disciplinada. Mesmo que ela não alcance o objetivo, sei o quanto ela se esforçou", relata.

Por enquanto, Ilana segue nos ensaios para a seletiva final. Mas, se depender de perseverança, ela já está lá.

Outro aluno da escola, Adrian Barreto, também foi selecionado.

